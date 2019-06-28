Один из освобожденных пленных был обьявлен в розыск за дезертирство и находится в базе Миротворца

Дмитрий Великий (слева) обвиняется в дезертирстве / Reuters

Освобожденный из плена военнослужащий ВСУ Дмитрий Великий был обьявлен в розык по подозрению в дезертирстве.

Об этом пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская сказала журналистам в столичном аэропорту Жуляны, передает Униан.

Она уточнила, что информация о розыске есть на сайте МВД.

"Дело ведет военная прокуратура. Конечно, мы сообщили военной прокуратуре, следователи будут осуществлять все необходимые меры, но относительно меры пресечения, дальнейших действий будет решать следователь военной прокуратуры", - заявила Гитлянская.

Великий якобы пропал в Павлограде Днепропетровской области в 2016 году, самовольно покинув воинскую часть.

В 2017 году был осужден боевиками якобы за "осуществление террористической деятельности" и приговорен к 15 годам лишения свободы.

Дмитрий Великий находился в розыске за дезертирство / wanted.mvs.gov.ua

Также с 2016 года Великий находится в базе Миротворца – туда его внесли на основании обвинения в дезертирстве.

"Центр Миротворец просит правоохранительные органы рассматривать данную публикацию на сайте как заявление о совершении этим гражданином осознанных деяний против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка, а также иных правонарушений", - сказано на сайте.

Ранее политолог указал на особенность освобождения пленных Медведчуком.