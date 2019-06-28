Четверо освобожденных украинских пленных прилетели в Киев

Пленных в аэропорту встречали самые близкие / Радио Свобода

В День Конституции в Киев прилетели четверо освобожденных украинских пленных. Заложников ранее в аэропорту Минска передали куму Владимира Путина и председателю политсовета партии Оппозиционная платформа – За жизнь Виктору Медведчуку.

Украинцев в аэропорту Жуляны ждали их родственники, и они первыми кинулись на встречу с теми, кого не видели кто год, а кто целых три, передает Радио Свобода.

Почему освобожденных украинцев везли через Минск, они сами не знают, но говорят: сейчас это уже и не важно, главное – они дома.

Медведчук отметил, что освобожденных пленных везли не рейсовым самолетом, а частным.

Имена пленных, которые вернулись домой:

1. Дмитрий Великий. Военнослужащий ВСУ, попал в плен в 2016 году, был осужден в 2017 якобы за "осуществление террористической деятельности" и приговорен к 15 годам лишения свободы.

2. Яков Веремейчик. Военнослужащий ВСУ, взят в плен в 2018 году. Против него возбудили два уголовных дела: "геноцид" и "применение запрещенных средств и методов ведения войны".

3. Эдуард Михеев. Задержан боевиками в 2017 году, за якобы "государственную измену" ему присудили 12 лет лишения свободы.

4. Максим Горяинов. Боевики взяли военнослужащего ВСУ в плен в мае 2019 года. Мужчину осудили за якобы "содействие террористической деятельности" и приговорили к 15 годам лишения свободы.

Ранее политолог указал на особенность освобождения пленных Медведчуком.