Происхождение украинских фамилий: какие из них указывают на знатный род

Некоторые украинские фамилии исторически связывают со шляхтой и дворянством. Узнайте, какие роды принадлежали к аристократии и как проверить свою родословную.

https://glavred.info/culture/pohodzhennya-ukrajinskih-prizvishch-yaki-z-nih-vkazuyut-na-znatniy-rid-10774799.html Ссылка скопирована

Украинские фамилии с благородной историей / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

Какие фамилии чаще всего связывают с благородным происхождением

Почему окончания "-ский" и "-цкий" считаются признаком аристократии

Как самостоятельно начать поиск своей родословной

Многие люди хотя бы раз задумывались, откуда происходит их фамилия. Иногда она может рассказать о предках: каким был их социальный статус, чем они занимались и принадлежали ли они к старинному дворянскому роду. Конечно, сама по себе фамилия не является окончательным доказательством дворянского происхождения, но некоторые из них действительно имеют аристократические корни. Главред расскажет об этом подробнее.

видео дня

Как сообщает издание ТСН, украинская шляхта начала формироваться еще во времена Киевской Руси. Наибольшего развития этот сословие достигло в эпоху Великого княжества Литовского и Речи Посполитой. Представители знатных родов владели землями, имели собственные гербы и особые права. Поэтому некоторые фамилии и сегодня ассоциируются с аристократией, хотя окончательно подтвердить дворянское происхождение могут только архивные документы.

Фамилии, которые исторически связывали со шляхтой

Окончания "-ский" и "-цкий" считаются одними из самых известных признаков дворянского происхождения. В прошлом такие фамилии часто образовывались от названий поместий, сел или земель, которыми владела семья. Именно поэтому среди украинской, польской и литовской знати было много таких фамилий: Вишневецкий, Потоцкий, Острожский, Замойский, Чарторийский, Корецкий, Яблонский, Сангушко.

Со временем такие окончания стали распространенными и среди простых людей, но исторически они часто были связаны именно с дворянскими родами.

Видео о том, какие редкие фамилии есть в Украине, можно посмотреть здесь:

Известные фамилии казацкой старшины

После образования Гетманщины казацкая старшина стала новой украинской элитой. Впоследствии часть этих семей получила официальное дворянство.

К самым известным фамилиям относятся: Скоропадский, Полуботок, Апостол, Самойлович, Разумовский, Безбородько, Кочубей.

Представители этих родов на протяжении многих лет играли важную роль в политической жизни страны.

Фамилии, связанные с дворянскими гербами

В средние века знатные семьи нередко объединялись вокруг общих гербов. Именно поэтому эти фамилии часто встречаются в гербовниках и старинных дворянских книгах.

Среди них Любомирский, Радзивилл, Понятовский, Тишкевич, Друцкий, Ходкевич.

Эти фамилии и сегодня считаются символами древней аристократии Центральной и Восточной Европы.

Как узнать происхождение своего рода

Если есть желание исследовать собственную родословную, стоит начать со старых семейных документов, сохранившихся дома.

Для поиска в архивах могут понадобиться:

старые свидетельства о рождении, браке или смерти;

метрические и церковные книги;

переписи населения (ревизские сказки);

документы о праве собственности на землю;

старые семейные фотографии и письма.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: ТСН ТСН (Телевизионная служба новостей) — ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1", производимая "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории в 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред