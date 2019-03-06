Киев объяснил, что будет делать в случае провала переговоров по транзиту газа / Reuters

У Киева готов план на случай провала переговоров с Москвой по транзиту газа через Украину в Европу, заявила замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.

По ее словам, украинская сторона делает все возможное, чтобы реализовать план А, то есть заключить новое соглашение по транзиту газа в Европу по европейским правилам.

"Мы …должны завершить все эти действия до середины июля", – цитирует Зеркаль Укринформ.

В то же время власти Украины со своими партнерами работают и "над планами реагирования (на кризис)".

Читайте такжеУкраина рискует потерять не только транзит, но и свою ГТС"…Мы разработали наш собственный план относительно устойчивости (энергетической системы – ред.) с помощью Соединенных Штатов. По определению мы изучили те уроки, с которыми имели дело в 2009 году. И вся Европа также изучила эти уроки", – уверена чиновница.

В свою глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный уже прокомментировал заявление Зеркаль.

"Эта ситуация очень сложная и крайне опасная. На мой взгляд, сегодня Нафтогаз и киевская власть недоговороспособны, они не хотят заглянуть немного вперед", — цитирует RT депутата.

По его словам, вместо того, чтобы договариваться с Москвой, урегулировать споры и выстраивать добрососедские отношения, Киев идет на еще большее обострение и конфронтацию, при этом ориентируется на Запад.

Завальный отметил, что "есть надежда, что после прихода к власти на Украине более прагматичных политиков, позиция страны изменится".

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев озвучил условия сохранения транзита газа через Украину. Важным фактором российский глава правительства назвал политическую обстановку в стране.

Также Медведев заявил, что Москва готова вести переговоры с новым руководством Украины после выборов президента страны 31 марта. Российский премьер отметил, что пока Кремль не видит кандидата, с которым можно вести диалог.

Как сообщалось, в Нафтогазе предрекли потерю "всего транзита". Коболев посетовал на то, что "аспект безопасности" не останавливает страны Европы от инвестиций в проект СВ-2.