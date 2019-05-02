"Долговая ловушка": эксперт оценил вероятность дефолта в Украине

Эксперт оценил сотрудничество Украины с МВФ / РБК-Украина

На выплату внешних долгов и их обслуживание в бюджете предусмотрено 417 млрд гривен, что составляет порядка 40% государственного дохода, подчеркнул экс-министр экономики Виктор Суслов.

"Таких расходов еще никогда не было, поэтому наша страна загнана в ловушку", - заявил он в эфире канала ZIK.

Комментируя вероятность дефолта, он отметил, что Украина располагает валютными резервами, хотя они и сформированы за счет кредитов МВФ.

"Это около 20 млрд долларов. Если в этом году придется задействовать резервы, то страна все равно будет в состоянии выплатить долги", - считает экономист.

Вместе с тем он обратил внимание на то, что правительство гасит долги лишь за счет новых кредитов.

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"Если проанализировать работу Минфина в начале этого года, то можно увидеть, что оно почти каждую неделю объявляет о продаже ценных бумаг, как в гривнах, так и в валюте.

Но нужно понимать, что такая политика в итоге всегда ведет в тупик. Ведь нельзя такое количество государственных денег отдавать на погашение долгов - стране тоже нужно за что-то жить, поэтому нужно менять подход", - добавил Суслов.

Напомним, ранее руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко во время чата в Главреде. рассказал, как Украине избавиться от кредитов МВФ.