Эксперт рассказал, как Украине избавиться от "бесконечных" кредитов МВФ

МВФ / РИА Новости

Украина до сих пор не создала действенной экономической модели, которая позволила бы стране не брать в долг у Международного валютного фонда.

Такое мнение высказал политический эксперт, руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко в чате на Главреде.

"Проблема не в том, что Украину кредитует МВФ, а в том, что мы не принимаем взрослые решения. Мы не создали модель, которая позволяла бы жить без долга. Украина все время надеется на какую-то внешнюю поддержку", - сказал Романенко.

По его словам, если хотя бы часть коррупционных денег была выведена "в тень", стране бы не потребовались кредиты МВФ.

"Потому что в Украине достаточно средств. "Теневая" экономика Украины составляет половину "белой". У нас достаточно денег, чтобы навсегда избавиться от кредитования МВФ... То, что мы постоянно перекредитовываемся, является свидетельством нашей слабости, поскольку делаем мы это на условиях МВФ. Однако эти условия мы не выполняем, соответственно, к нам невысокий уровень доверия. И вперед мы не движемся. Поэтому проблема не в МВФ, а в том, что Украина не хочет меняться", - заключил Романенко.

Ранее директор МВФ Кристин Лагард призвала президента Петра Порошенко ускорить проведение реформ в стране. Она отметила необходимость ускорения реформ для перехода Украины к "более мощному экономическому росту"

"Я имела хорошую и конструктивную встречу с президентом Порошенко и его командой, во время которой мы обсудили последние экономические события и перспективы для Украины, а также реализацию мероприятий в рамках соглашения Stand-By, утвержденного исполнительным советом МВФ", - сказала Лагард.

Ранее сообщалось, что за 2018 год Украина экспортировала товаров на $47,3 млрд (+9 процентов по сравнению с 2017 годом), импортировала на $56,8 млрд (+15 процентов по сравнению с 2017-м) - таким образом импорт превысил экспорт на $9,5 млрд.

В структуре импорта первое место заняли машины, оборудование и транспорт (30,6 процента), на втором месте - топливно-энергетические товары (23,8 процента), на третьем - продукция химпрома (18,6 процента). Общий объем внешней торговли страны в 2018 году достиг $104,188 млрд (+12 процентов по сравнению с 2017-м).