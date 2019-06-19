Доллар и евро в Украине придушили / vestifinance.ru

Курс доллара и евро в Украине продолжают обваливать. Пока сильнее страдает европейская валюта. У "американца" дела получше. Но прогноз и для него неоптимистичен.

Курс валют от НБУ на 19 июня

Официальный курс доллара к гривне снова снизился: если вчера падение доллара не составляло и копейки, то на этот раз украинская валюта отыграла 3 копейки. А официальный курс евро к гривне рухнул на 24 копейки (после вчерашнего падения на 6 копеек).

Курсы валют НБУ на 19.06.2019:

1 доллар США — 26,3884 грн/$;

1 евро — 29,5207 грн/евро;

1 польский злотый — 6,931 грн;

10 российских рублей — 4,1017 грн.

Официальный курс доллара и евро от НБУ формируется по результатам операций на межбанке за день – как средневзвешенный. Население валюту купить по официальному курсу НБУ не может.

Валютный прогноз

К концу месяца у бизнеса растет спрос на гривну: им вскоре нужно погашать бюджетные платежи и платить зарплаты. Так что если на подешевевший доллар не клюнет какой-нибудь крупный импортер, то курс доллара – как минимум на межбанке – будет падать и дальше. Пусть и не быстрыми темпами.

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Курс валют: котировки доллара на межбанке

Курс доллара на межбанке снизился 18-06-2019: в продаже – на 7 копеек, до 26,39 грн/$, а в покупке – до 26,36 грн/$.

Курс евро на межбанке 18-06-2019 опустился в продаже на 20 копеек – до 29,54 грн/евро.

Курс доллара: черный рынок

Наличный курс доллара не слишком изменился за сутки: продают населению валюту по 26,37-26,40 грн/$, а выкупают у людей по 26-20-26-35 грн/$.

Наличный курс евро находится в диапазоне: продажа – 29,35-29,55 грн/евро, а покупка – 29,65-29,85 грн/евро.

ПриватБанк: курс валют

Курс валют в ПриватБанке: доллары покупают по 26,15 грн/$, а продают по 26,50 грн/$ (опустился на 5 копеек и в покупке, и в продаже).

Курс евро в ПриватБанке составляет 29,05-29,75 грн/евро (снизился на 5-10 копеек).

Курс валют: Ощадбанк

В Ощадбанке доллары покупают по 26,10 грн/$, а продают населению по 26,60 грн/$ (курс опустился и там, и там на 5 копеек).

Курс евро к гривне составляет 29,15-29,90 грн/евро (опустился на 5-10 копеек).