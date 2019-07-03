Курс валют на 3 июля: реванш гривны в бою с долларом и евро

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На среду, 3 июля, Национальный банк установил официальный курс гривны по отношению к иностранным валютам.

Согласно курсу НБУ, гривна выросла по отношению к доллару на 2 копейки, и отвоевали копейку у евро.

Курс валют от Нацбанка

На вторник, 2 июля, Национальный банк Украины установил следующий официальный курс гривны:

100 долларов США − 26.179033 (2 июля − 26.2064 грн)

100 евро – 29.5849 (2 июля – 29,7417 грн)

Курс валют на межбанке

В среду 3 июля, котировки гривны к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины установились на уровне 26,01/26,03 (2 июля − 26,18/26,20). Котировки гривны к евро находятся на уровне 29.34/29.36 − снизились на 2 копейки.

Курс валют на наличном рынке

В среду, 3 июля, в обменных пунктах доллар можно купить в среднем за 25,980 грн, а продать − в среднем за 29,141 грн.

С евро же ситуация следующая. Его, в среднем, можно купить по курсу 29.313 грн/евро, а продать евро, в среднем, можно по курсу 29,543 грн/евро.

Напомним, ранее эксперты спрогнозировали, когда курс может подскочить до 30 гривен за доллар.

