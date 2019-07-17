Эксперт сказал, как Украине избежать газовой войны с Россией

Украина может избежать газовой войны с Россией, если подпишет контракты с Газпромом, полагает эксперт / Reuters

Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич считает, что Украина может, в принципе, избежать газовой войны с РФ, если подпишет контракт с российским Газпромом о поставках и транзите газа.

На поставках газа в Украину зарабатывают трейдеры, поделился эксперт в эфире Ukrlife.TV.

По словам собеседника, полтора месяца назад в Европе газ стоил 120 долларов за тысячу кубометров, а в нашу страну он попадал по 160-170 долларов, то есть трейдеры получали очень приличную маржу (разница между ценой и себестоимостью).

"В принципе, можно (избежать газовой войны с Россией — Ред.), можно подписать контракт с Газпромом на транзит, прежде всего, и на поставки — тоже можно… знаете, что произошло в последнее время — газ был в Европе… полтора месяца назад дешевле — 120 долларов за тыщу кубов, а сюда он по входящей цене попадал по 160-170…", — отметил он.

Марунич полагает, что украинскому государству было бы эффективно подписать прямой договор с Газпромом о поставках "голубого топлива".

"…ну, трейдеры зарабатывали… посредник внутри страны он просто посредник, он зарабатывает — там маржу заработали, там маржу заработали, а платит за все это конечный потребитель — мы с вами или заводы и… фабрики…", — подчеркнул эксперт.

Напомним, в 2014 году Национальная акционерная компания Нафтогаз Украины начала судиться с Газпромом в Стокгольмском арбитраже из-за контактов на поставку газа в нашу страну и транзита по ее территории.

В ноябре 2015 года наша страна перестала покупать газ у Газпрома. Контракт на транзит российского газа по украинской газотранспортной системе действует до 1 января 2020-го.