У Зеленского предупредили о сокращении вдвое поставок дизтоплива из РФ

В августе снизится доля российского ДТ в Украине / фото: rbc.ua

В августе доля российского дизельного топлива на украинском рынке после введения пошлин сократиться с 45% до 15-25%, заявил представитель президента в Кабинете министров Украины Андрей Герус.

В то же время он пояснил, что целью введения спецпошлин является не только выравнивание возможностей его импортеров в Украину, но и максимальная диверсификации его поставок с уменьшением доминирующей доли российского дизельного топлива в структуре его импортных поставок в страну.

Герус также отметил, что не допустить дефицита дизтоплива на рынке позволит увеличение поставок по морю в три-четыре раза, из стран ЕС - Польши, Литвы - в два раза, из Беларуси – на 25%. Он также сообщил, что государственная компания Укргазвидобування с августа начинает свою трейдинговую деятельность, заключив контракт на импорт 20 тысяч тонн дизельного топлива.

Напомним, ранее о прекращении поставок дизельного топлива по трубопроводу из России с 1 августа заявил крупнейший импортер дизеля компания Wexler.