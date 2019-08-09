Украина рекордно нарастила импорт российского дизеля

Поставки из России достигли 315,4 тысяч тонн / sevdon.net

В июле 2019 года импорт дизельного топлива в Украину составил 663 тысячи тонн, что на 20,5% выше объема поставок в июле прошлого года.

При этом поставки из России достигли рекордных 315,4 тысяч тонн, сообщили изданию enkorr в Консалтинговой группе А-95.

"Импорт дизельного топлива в Украину в июле составил 663 тысяч тонн, что на 20,5% выше объема поставок в июле прошлого года (550 тысяч тонн). Поставки из России составили 315,4 тысяч тонн, что стало рекордным объемом за весь период наблюдений", - говорится в сообщении.

Читайте такжеКрупнейший импортер дизеля заявил о прекращении поставок из РоссииОтмечается, что из этого объема Лукойл отгрузил в Украину 25,3 тысячи тонн в адрес компании Укрэнерджи. Остальные 290,1 тысяч тонн пришлись на ресурс Роснефти, поставляемый по системе нефтепродуктопроводов Самара–Западное направление.

Вместе с тем через трубопроводный терминал в Гомеле (Беларусь) по смешанной логистической схеме на Украину поступило 61,5 тысяч тонн ДТ. Крупнейшими импортерами по этому направлению стали Параллель, Газтрим и Глуско. Остальные 228,6 тысяч тонн были поставлены на украинский рынок через терминалы ПрикарпатЗападтранса. Крупнейшими импортерами ДТ через украинский участок нефтепродуктопровода стали Wexler, ОККО и WOG.

Читайте такжеПлюс 10%: как новые пошлины на топливо повлияют на цену автогаза и дизеля

Напомним, ранее представитель президента в Кабинете министров Украины Андрей Герус заявил о том, что в августе доля российского дизельного топлива на украинском рынке после введения пошлин сократится с 45% до 15-25%.