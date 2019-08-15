Новый КЗОТ: зачем его менять, и какие льготы отменят

В Украине готовят новую редакцию Кодекса законов о труде. Действующий документ, объясняют, устарел. Сейчас работодатели разрабатывают конкретные предложения и обсуждают их вместе с избранными народными депутатами.

Так, в новом законе предлагают лишить профсоюзы права отказывать в увольнении одного из своих членов, оставив им только возможность давать рекомендации, говорят в Федерации работодателей Украины. Также предлагается убрать нормы, согласно которым любой спорный вопрос решают в пользу сотрудника. Хотят ввести равенство между сотрудником и работником, убрать часть льгот и лишить профсоюзы права согласовывать увольнение работника.

О том, что хотят поменять в законодательстве и об отмене каких льгот может идти речь, рассказала нам HR-эксперт сайта rabota.ua Татьяна Пашкина.

Читайте такжеВ Раде зарегистрирован проект нового Трудового кодекса"Скоро будем праздновать 50-летие предыдущего кодекса, который составлялся исходя из социалистических реальностей. И тогда у работников были заступники в лице профсоюзов и прочих, и тогда была ситуация, когда руководитель не мог уволить сотрудника — ему самому было проще уволиться или застрелиться, причем одновременно. Потому что, если человек увольнялся по собственному желанию, то он мог на протяжении двух недель, пока заявление находилось в отделе кадров, передумать — отозвать свое заявление. И человеку это было бы приятно, а работодателю не очень, потому что он мог уже и замену найти, а замена - с предыдущего места решила уволиться и сожгла все мосты", - говорит Татьяна Пашкина.

Также, в старом кодексе было очень много защиты беременных, мам-одиночек, мам которые воспитывают двух и больше детей.

"И работодатель, когда видел двух претендентов на должность, среди которых была мама, обремененная законодательством, то выбор делал конечно же в пользу не обремененной. Детям до 16 лет и после тоже никуда на работу устроиться невозможно, пенсионеров и людей предпенсионного возраста государство требовало брать на работу, иначе хуже будет. И вопрос в том — льготы ли это? Потому что иногда в порыве этой защиты получается больше вреда. У нас невозможно устроить ребенка, которому 15 лет на работу, официально и по трудовой книжке. Все эти благие намерения, которые были зафиксированы в законодательстве, в наших реалиях перестали быть благими", - объясняет эксперт.

Читайте также"Это будет механизм плети": какие сюрпризы подложил украинцам новый Трудовой кодексТот кодекс, который обсуждался три года назад, он пытался вернуть трудовые отношения к тому, что существует на сегодня. А в его работе принимали участие кадровики, юристы, представители Федерации работодателей.

"Они пытались найти консенсус, чтобы всех устроили изменения, и в законопроект было внесено много поправок. Но тогда была попытка соблюсти баланс, хотя и перебили много копий. Например, касательно ненормированного рабочего дня и как его применять в торговом центре, ведь согласно КЗОТу у офисных сотрудников должна быть 40-часовая рабочая неделя. Или когда работодатели пытались озвучить некоторые пожелания касательно паритетного приема на работу и увольнения, за что сразу же подверглись критике профсоюзов. Но новый проект кодекса, как спящая красавица, спит в Раде три или четыре года. С тех пор у нас многое поменялось, что-то в лучшую сторону, что-то не в лучшую, например, появились, фриланс, аутсорсинг, аутстаффинг. И сейчас заплаточными методами их пытаются втиснуть в законопроект. Но без системного закона, который будет все это объединять, ничего не получится. И разумно было бы при принятии закона отдать его на растерзание общественности, юристов, кадровиков, тех, кто будет им пользоваться. Они смогут разобраться — насколько там все отвечает сегодняшним реалиям, и как правильно трансформировать все новшества, чтобы никто не умер, исполняя их", - говорит Пашкина.

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И только после этого законопроект стоит отдавать в Верховную Раду.

"Но есть опасения, что в парламент попадет один вариант, а выйдет совершенно другой. И дай бог, чтобы не в худшую сторону. Потому что некоторые законы, которые заходили туда, выходили — прям не узнать. КЗОТ — это такой скелетик, на который мы уже нанизываем все нововведения, которые будут работать. И если у нас есть в законе какая-то замечательная штука, то ее напрочь перечеркивает подведомственный акт и два разъяснения министерства, и так оно конечно работать не сможет. У нас существует много законов и подзаконных актов, которые противоречат сами себе. Даже открыв на сайте проект нового закона о труде, вы увидите огромное количество правок, которые друг другу противоречат. При этом, кадровые штрафы за нарушения трудового законодательства работодателями такие, что уже половину Зимбабве можно скупить", - говорит Пашкина.