Эксперты пояснили, чем опасна продажа Мотор Сич для Украины и россиян

Чем опасна продажа Мотор Сич для Украины и россиян / Униан

То, что украинский Мотор Сич покупает Китай, не слишком радостная новость для России.

"СМИ чаще делают акцент на том, что покупка украинского предприятия обусловлена прежде всего совместным китайско-российским проектом вертолета нового поколения AHL (Advanced Heavy Lift), однако планы у китайцев гораздо более внушительны. Уже сейчас в Китае используется 13 типов ЛА, оснащенных 1 200 единица авиадвигателей Мотор Сич. Военное ведомство Поднебесной давно уже ходит кругами вокруг проекта дальнего тяжелого транспортного самолета – китайцы то ли делают попытки, то ли уже успешно купили проектную документацию самого крупного в мире транспортника Ан-225 Мрия", – пишет Telegram-канал Методичка.

Читайте такжеОблом космического масштаба: в ЕС отказались от российских СоюзовИ в нынешних условиях гораздо больше причин для беспокойства данная сделка должна вызывать отнюдь не у США, уже пытавшихся заблокировать продажу Мотор Сичи Китаю, а у России.

"Дело в том, что отечественная авиация исторически весьма "украинозависима", а Мотор Сич – самый яркий символ этой зависимости", – отмечают эксперты.

Именно здесь производятся различные модификации деталей различных российских самолетов, включая все российские Ми и Ка.

"Покупка Мотор Сич создает сразу несколько сценариев развития китайско-российско-украинских авиадвигательных отношений. При самом благоприятном раскладе все совместные кооперации и российские предприятия получают относительно легальный канал поставок компонентов через Китай. При нейтральном варианте китайцы сохраняют кооперацию с Россией на уровне собственных интересов, но никакой ВТС-дружбы с Украиной через третьи руки уже не будет. Самый негативный сценарий предполагает постепенное снижение роли и вытеснение России из всех совместных проектов.

Кроме того, Китай, с развитием собственного производства, будет постепенно "убивать" экономику российской Волга-Днепр и украинской ГК Антонов, пока окончательно не вытеснит их с рынка.

В том числе и на основании того, что украинская "интеллектуальная собственность" станет "китайской интеллектуальной собственностью", – резюмирует Telegram-канал.

Напомним, в РФ нагло заявили, что нашли способ сделать украинский Ан-124 "российским". Защита технического проекта по модернизированному самолету назначена на IV квартал 2019 года.