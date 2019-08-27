Эксперты пояснили, чем опасна продажа Мотор Сич для Украины и россиян

"Авиация РФ исторически украинозависима", напомнили аналитики.
То, что украинский Мотор Сич покупает Китай, не слишком радостная новость для России.
"СМИ чаще делают акцент на том, что покупка украинского предприятия обусловлена прежде всего совместным китайско-российским проектом вертолета нового поколения AHL (Advanced Heavy Lift), однако планы у китайцев гораздо более внушительны. Уже сейчас в Китае используется 13 типов ЛА, оснащенных 1 200 единица авиадвигателей Мотор Сич. Военное ведомство Поднебесной давно уже ходит кругами вокруг проекта дальнего тяжелого транспортного самолета – китайцы то ли делают попытки, то ли уже успешно купили проектную документацию самого крупного в мире транспортника Ан-225 Мрия", – пишет Telegram-канал Методичка.
Читайте такжеОблом космического масштаба: в ЕС отказались от российских СоюзовИ в нынешних условиях гораздо больше причин для беспокойства данная сделка должна вызывать отнюдь не у США, уже пытавшихся заблокировать продажу Мотор Сичи Китаю, а у России.
"Дело в том, что отечественная авиация исторически весьма "украинозависима", а Мотор Сич – самый яркий символ этой зависимости", – отмечают эксперты.
Именно здесь производятся различные модификации деталей различных российских самолетов, включая все российские Ми и Ка.
"Покупка Мотор Сич создает сразу несколько сценариев развития китайско-российско-украинских авиадвигательных отношений. При самом благоприятном раскладе все совместные кооперации и российские предприятия получают относительно легальный канал поставок компонентов через Китай. При нейтральном варианте китайцы сохраняют кооперацию с Россией на уровне собственных интересов, но никакой ВТС-дружбы с Украиной через третьи руки уже не будет. Самый негативный сценарий предполагает постепенное снижение роли и вытеснение России из всех совместных проектов.
Кроме того, Китай, с развитием собственного производства, будет постепенно "убивать" экономику российской Волга-Днепр и украинской ГК Антонов, пока окончательно не вытеснит их с рынка.
В том числе и на основании того, что украинская "интеллектуальная собственность" станет "китайской интеллектуальной собственностью", – резюмирует Telegram-канал.
Напомним, в РФ нагло заявили, что нашли способ сделать украинский Ан-124 "российским". Защита технического проекта по модернизированному самолету назначена на IV квартал 2019 года.