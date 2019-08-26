В РФ нагло заявили, что нашли способ сделать украинский Ан-124 "российским" / spotters.net.ua

К концу 2019 конструкторское бюро Ильюшин презентует аналог украинского Ан-124 — модернизированный сверхтяжелый военно-транспортный самолет Ан-124-100М. Причем "модификации" самолета позволят считать Ан-124 Руслан "российским", похвастался глава Минпромторга Денис Мантуров.

"Защита технического проекта по модернизированному самолету назначена на IV квартал 2019 года, работы ведутся в соответствии с планами", — цитирует его Интерфакс.

Мантуров уточнил, что россияне обновили общесамолетные системы и бортовое радиоэлектронное оборудование.

Напомним, в июне 2019-го суд запретил россиянам использовать самолеты Ан-124 Руслан. Российский авиаперевозчик не сможет использовать сразу несколько лайнеров производства ГП Антонов.

Читайте также"Акции уже продали": в Мотор Сич прокомментировали сделку с китайцамиРанее сообщалось, что киевский завод Антонов уже в конце 2019 года вновь начнет сборку тяжелых транспортных самолетов Ан-124 Руслан. Информацию подтвердил один из высших руководителей Укроборонпрома.

Как известно, руководство Антонова заявляло о планах выпустить 10 самолетов без российских деталей. У предприятия есть "твердый контракт" с Азербайджаном на производство Ан-178.