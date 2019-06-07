Суд запретил россиянам использовать самолеты Ан-124 Руслан

АН-124 Руслан / Авитранспортное обозрение

Подольский районный суд столицы Украины арестовал и запретил эксплуатацию пяти гражданских транспортных самолетов Ан-124-100 (Руслан) авиаперевозчика Волга-Днепр" (Россия).

Такое сообщение опубликовал портал ЭП со ссылкой на юристов из фирмы Ильяшев и Партнеры, которая представляют интересы госпредприятия Антонов. В частности,суд арестовал самолеты:Ан-124-100 с регистрационными номерами RA-82068 (серийный номер № 0703), RA-82078 (серийный номер 0710), RA-82045 (серийный номер 0609), RA-82046 (серийный номер 0610), RA-82077 (серийный номер 0709).

Кроме авиакомпании Волга-Днепр, они находились в собственности перевозчика Volga Dnepr Airlines (Ирландия).

Арест был осуществлен в ходе уголовного производства по статье 281 УК Украины (нарушение правил воздушных полетов, которые создали опасность для жизни людей или иные тяжкие последствия).

Соответственно, Подольский райсуд запретил авиакомпании Волга-Днепр и любым другим лицам их эксплуатацию.

Напомним, ранее украинской авиакомпании Yanair Госавиаслужба запретила летать из-за проблем с безопасностью пассажиров.