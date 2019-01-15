Стало известно, когда на "Антонове" снова начнут делать самолеты "Руслан"

Ан-124 "Руслан" / завод "Антонов"

Легендарный киевский завод "Антонов" уже в конце 2019-го вновь начнет сборку тяжелых транспортных самолетов Ан-124 "Руслан".

С таким заявлением в эфире украинского телевидения выступил первый замгендиректора концерна "Укроборонпром" Сергей Омельченко.

"Мы активно сотрудничаем в этом направлении с несколькими международными компаниями, производящими авиационную технику. Уже сейчас мы на завершающей стадии полной переработки всей электронной составляющей этого транспортного самолета. И надеемся, что она будет окончательно принята инженерной и конструкторской группой ГП "Антонов", чтобы в этом году начать сборку первого самолета", − рассказал он.

Кроме того, Омельченко особо заострил внимание телезрителей на то, что сборка новых "Русланов" будет осуществляться без использования деталей, изготовленных в России.

Напомним, ранее руководство "Антонова" заявляло о планах выпустить десять самолетов без российских деталей.