"Слон против Руслана": Россия создает аналог украинского Ан-124 – СМИ

Новый самолет "Слон" / Airway1

Запущенный в 2017 году Центральным институтом аэрогидродинамики России, проект нового крупнотоннажного транспортного реактивного самолета продвинулся в последние месяцы. Центр исследований несколько недель назад обнародовал некоторые характеристики нового самолета, который планируется в качестве преемника знаменитого Ан-124 "Руслан".

Как сообщает Airway1, новый грузовой самолет под кодовым названием "Слон" (Elephant) будет больше и эффективнее. По предварительной информации, он сможет перевезти 150 тонн груза на расстояние более 7037 км или до 180 тонн на расстояние чуть более 4900 км.

Ключ к этой производительности не только в его размерах (82,3 метра в длину и 88 метров в ширину), но и в крыльях, которые имеют более эффективную конструкцию и изготовлены из композитного материала, плюс более современные турбовентиляторы PD-35, которыми также оснащен китайско-российский широкофюзеляжный самолет CR929.

3D-дизайн самолета "Слон" / Airway 1

Российские разработчики рассматривают возможность предложить два варианта: один более широкий, с площадью кабины в 6,4 м для ВВС России, и более узкий (но больше, чем Ан-124) с площадью кабины в 4,5 м для авиакомпании "Волга-Днепр".

Хотя проект активно продвигается, официальной информации о выпуске грузового самолета пока нет.

Необходимость производства большого российского грузового транспортного самолета возникла после разрыва отношений между Россией и Украиной в 2014 году.

Ранее сообщалось, что киевский завод "Антонов" уже в конце 2019-го года вновь начнет сборку тяжелых транспортных самолетов Ан-124 "Руслан".

Напомним, руководство "Антонова" заявляло о планах выпустить десять самолетов без российских деталей.