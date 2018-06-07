После обещаний России начать выпуск Ан-124 "Руслан" скончался один из создателей самолета

На 84-м году ушел из жизни советский и российский авиаконструктор, один из создателей самолетов Ан-124 "Руслан" и Ан-225 "Мрия" Виктор Толмачев.

Об этом сообщил гендиректор Авиационного комплекса им. С. В. Ильюшина Алексей Рогозин.