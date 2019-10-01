Штрафы и бесплатные товары для потребителя: почему бизнес испугался закона "о кэшбэке"

Интернет-магазин Розетка пригрозил, что ему осталось работать всего год

В Верховной Раде Украины недавно было заблокировано подписание законопроекта "о кэшбэке", который яростно отстаивает права потребителей. Так, документом №1073 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о детенизации расчетов в сфере торговли и услуг" предполагалось внедрение механизма компенсации стоимости покупки потребителем, которые выявят нарушения установленного порядка проведения расчетов при покупке тех или иных товаров стоимостью более 850 гривен.

Покупатели могут направить соответственную жалобу контролирующим органам и те жестко отреагируют на нее. Так, потенциальный штраф, который в этом случае может быть наложен на любую торговую точку, супермаркет, он-лайн магазин, ресторан и т.д. может иметь внушительную сумму – до 150% от стоимости товара.

Более того, покупатель, если будет доказано, что чек неправильный, получит приобретенный по неправильному чеку товар бесплатно. Для крупных магазинов, таких как Розетка новости звучат почти как приговор.

Недавно свое резко отрицательное мнение по этому поводу высказал сам владелец торговой сети Розетка Владислав Чечеткин. Он пригрозил, что может и вовсе закрыть свое "детище", ведь потребитель будет очень часто жаловаться на "неправильный" чек, что станет угрозой для деятельности его бизнеса.

А может "Розетка" не права…

Какое влияние окажет вышеупомянутый законопроект, если его все-таки разблокируют, на ритейле, он-лайн-торговле и других точках и сетях продаж? Не повысятся ли цены на товары и услуги? Что теперь будет с такими понятиями, как "предоплата", особенно для онлайн торговцев, если они захотят честно работать на рынке с оформлением фискального чека и с использованием регистраторов расчетных операций (РРО)?

Главред провел по этому поводу свое небольшое исследование.

Во-первых, все эксперты, с которыми мы беседовали, частично или полностью были в недоумении – зачем владельцу Розетки в случае внедрения подобного законопроекта сворачивать свой бизнес. Действительно, эта торговая сеть представляет собой большую компанию и ей, как говорят, сам Бог велел применять кассовые аппараты и выдавать фискальные чеки своим покупателям.

Читайте также"Розетка закрывается": подорожают ли товары после закона о кассовых аппаратахКстати, год назад, когда автор статьи покупал в этой сети мобильный телефон, фискальный чек ему не был выдан, что менеджеры пояснили просто: "Ну не выдаем и все".

"Действительно Розетка - это крупная торговая сеть. Понятно, что часто такие фирмы работают так: под "зонтиком" материнской компании существуют десятки предпринимателей-физлиц, фактически наемных работников. Это все делается для минимизации налогов. А вот малому и особенно микробизнесу, будет ой как нелегко работать в случае полного внедрения в оборот РРО и фискализации своих проплат, а также в случае жалоб покупателей. Хотя такое относится ко всем: сложно доказать, покупал ли покупатель какую-либо вещь именно в этом магазине и конкретно у данного продавца или этого не было?", - говорит Главреду Вячеслав Быковец , генеральный директор Союза предпринимателей малых, средних и приватизированных предприятий.

Предоплату онлайн-магазинам делать не будут?

Действительно, здесь можно согласиться с мнением эксперта, зная, как часто крупные фирмы избегают "большого" налогообложения, а мелкие зачастую честно выплачивают эти налоги и нередко терпят убытки. Эксперт пока не может ответить на вопрос, что будет с ценами на товары и услуги при действии подобного закона. Однако в отношении онлайн-торговли он уверен, что и ныне некоторые фирмы, высылая товар по почте либо, отправляя его с курьером, выдают фискальный чек.

Хотя справедливости ради стоит отметить, что многие онлайн-магазины этого вообще не делают. В случае же, если указанный закон будет работать так, каким он ныне представляется, то для того, чтобы онлайн-магазинам работать в правовом поле, им необходимо делать только предоплату за свой товар. Ведь фискальный чек таким торговым предприятиям необходимо выдавать по факту оплаты, когда деньги пришли к ним на счет.

"Ну, скажите мне, будете ли Вы производить предоплату неизвестному интернет-магазину? Конечно же, нет. Ведь в этом случае вы можете распрощаться с деньгами, и не получить заказанный и оплаченный вами товар. Так что такое не пойдет", - отмечает Главреду Алексей Дорошенко, директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей.

Справедливости ради стоит отметить, что многим интернет-магазинам, которые работают честно со своими покупателями не один год, украинский потребитель готов делать предоплату. Да и не только отечественным. Делают же предоплату наши покупатели в такую известную китайскую сеть, как Joom. И товары часто поступают оттуда в течение трех недель-месяца.

Будут ли онлайн-сети повышать цены? На этот вопрос сложно ответить, но скорее всего, что да.

Цены на рынках и в супермаркетах сравняются

Что касается крупного украинского ритейла, то здесь о ценах можно сказать следующее. Если торговцы или небольшие торговые сети на рынках вынуждены будут использовать РРО и выдавать фискальные чеки, то, как отмечает Алексей Дорошенко , они будут поднимать цены на свои товары, подтягиваясь к ценам крупного ритейла (супер- и мегамаркетов).

Читайте также"Розетка работает в чёрную, пусть закрывается": украинцы советуют Зеленскому подписать скандальный законКак известно, сейчас многие позиции по многим товарам на рынках стоят несколько дешевле, чем в супермаркетах. А вот последние повышать цены в свою очередь не должны. Просто произойдет такой процесс как выравнивание стоимости товаров на рынках и в крупном организованном ритейле. Повышение цен на рынках может приближаться к 15-20%.

Интересны в этом контексте ресторанные услуги. Общеизвестно, что львиная доля этих заведений минимизирует уплату налогов. Естественно этим всем нарушаются права потребителей. Суть в том, что в кафе и ресторанах страны очень часто посетителям для оплаты приносят два чека: отдельно за алкоголь и отдельно за еду. Первый является подакцизным товаром, поэтому с ним поступают "законно": официанты приносят честный фискальный чек, с которого уплачен честный налог. А вот за еду рестораны платят уже очень маленький налог. Объясняется это тем, что в одном ресторане либо кафе открывают сразу два предприятия. Так "пищевое" (за еду) оформляют на физическое лицо-предпринимателя (ФОП), а "питьевое" -- на общество с ограниченной ответственностью (ООО). Понятно дело, что ООО должно работать на общей системе налогообложения и уплачивать налоги большие, чем "единщики" на ФОП.

С принятием законопроекта №1053 или его похожего на него "собрата", такая "лафа" для рестораторов просто закончится, и они вынуждены будут уплачивать, что называется, по полной. Эксперты говорят, что в этом случае ресторанная еда и обслуживание могут повыситься в стоимости на 20%.

"Стукачество" потребителей будет, но не массовым

И, наконец, о том будет ли массовым "стукачество" покупателей в случае "безчековости" или каком-то ином их обмане со стороны субъектов предпринимательской деятельности.

Эксперты склонны считать, что будет, но не в таких массовых масштабах, чтобы это было часто, громко и повсеместно. Хотя, например, один из аналитиков, который не пожелал называться, отметил, что генерация такого "стукачества" заложена в министерствах и ведомствах еще давно. Речь идет о том, что такие ведомства получают определенный заказ "настучать" на конкретную фирму именно по поводу нарушения порядка "фискальности". Зачастую этот заказ исходит от крупных компаний и сетей, которые имеют в министерствах своих людей в разных высоких чинах, чтобы "потрясти" на этот предмет представителей малого и среднего бизнеса. Ведь последние, мало того, что являются всегда более беззащитными, чем крупный бизнес, но они, как правило, чаще, чем "крупняк" честно выплачивают налоги. И, бесспорно, они же еще являются конкурентами для крупного бизнеса по многим вопросам. А зачем ему конкуренты?!

Что касается обычных потребителей, то действительно, их права часто нарушаются и в крупных, и в мелких торговых сетях, и они вправе требовать их соблюдения. И в этом смысле законопроект является нормальным и своевременным. Ведь, у нас все 28 лет независимости потребители были, говоря юридическим языком, довольно слабой стороной.