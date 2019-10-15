Один из лидеров лучшего сервиса копирования сделок — торговый робот B13TL из Синхронной торговли.

Если вы думаете, что прекрасное будущее, в котором "вкалывают роботы, а не человек" при вашей жизни не наступит — вы точно не в курсе существования автоматических торговых алгоритмов, таких как B13TL. Отзывы от тех, кто уже инвестирует в них однозначны: программы, созданные для торговли финансовыми инструментами на биржевых и внебиржевых площадках, действительно могут зарабатывать деньги без личного участия — но важно выбрать правильную. Торгового робота можно создать самому, купить, взять в аренду… Но если вы не программист и не трейдер-профи, самый безопасный способ — подключиться к роботу через сервис автоматического копирования сделок, такой как "Синхронная торговля" от Teletrade. Отзывы о B13TL называют его одним из лучших роботов в рейтинге сервиса, особенно для консервативных инвесторов, не желающих рисковать всем ради сверхприбылей.

B13TL — отзывы об особенностях консервативного роботрейдера

Торговый робот B13TL — отзывы развеют сомнения.

Роботы в "Синхронной торговле" имеют одно огромное преимущество перед программами, которые находятся в свободной продаже — все участники проекта торгуют на своих счетах. Если вы выбираете робота здесь, то можете быть уверены, что его владелец прямо заинтересован в том, чтобы торговля была прибыльной — ведь речь идет и о его личной прибыли. А инвесторы за комиссию просто получают возможность копировать сделки робота на своих счетах и достигать аналогичных результатов. Отсутствие конфликта интересов, пожалуй, главный плюс "социального трейдинга", отмечают опытные инвесторы.

Отзывы о B13TL также расписывают преимущества этого конкретного робота:

уникальная методика внутридневной торговли, основанная на 15-летнем опыте разработчика; быстрое реагирование на смену тенденции; определение уровня волатильности по методу кластерного анализа; прогрессивный манименеджмент.

Все эти красивые слова конвертируются в стабильные ежемесячные 10% прибыли, что очень хорошо для консервативной торговли со строго ограниченными рисками.

Спокойный заработок — цель B13TL, отзывы подтверждают

Торговый робот B13TL не рискует понапрасну.

Человек, придумавший B13TL, — это именно тот человек, который сегодня зарабатывает на нем в "Синхронной торговле". Когда стало ясно, что робот успешен и надежен, создатель получил множество предложений о продаже, но отказался от всех. Он разумно решил, что сам робот принесет ему больше, чем деньги с продажи. Однако все желающие, тем не менее, могут присоединиться к успеху за комиссионное вознаграждение. Благодаря тому, что автор B13TL — опытный трейдер, специалист по внутридневной торговле — лично присматривает за своим детищем и постоянно совершенствует его, этот робот торгует год за годом, не теряя эффективности. Рынок меняется — B13TL меняется вместе с ним. Подключайтесь, чтобы зарабатывать в любой ситуации!