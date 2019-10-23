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У Зеленского рассказали, сколько денег из бюджета потратили на пресс-марафон

23 октября 2019, 15:33

Информацию о том, сколько бюджетных денег было потрачено на проведение пресс-марафона Владимира Зеленского в Киеве.

Зеленский
Владимир Зеленский / Reuters

В Офисе президента озвучили, сколько денег было потрачено на услуги, предоставленные во время проведения пресс-марафона президента Украины Владимира Зеленского 10 октября на киевском рынке Kyiv Food Market.

Соответствующее сообщение опубликовали журналисты канала 112 Украина со ссылкой на представителей Госуправления делами.

Конкретно на оплату услуг по ресторанному обслуживанию во время вышеуказанного мероприятия было потрачено 174 396 гривен, а на техническое обеспечение видео- и аудиозаписи и трансляции пресс-марафона на сумму 198 529 гривен.

Напомним, ранее Главред отобрал основные тезисы, выказанные во время пресс-марафона президента Владимира Зеленского.

 

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