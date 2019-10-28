"Красная рыба вместо курицы": украинцев массово дурят на кассах – что за схема

Украинцев массово дурят на кассах: что за схема – Новости Украины / ТСН

При оплате на кассах супермаркетов массово обманывают покупателей, пожаловались участники одного из киевских форумов.

Суть аферы проста: при наборе ввода вручную кассир "путает" цифры, пробивая в итоге более дорогой товар.

"У меня была ситуация, когда я купил килограмм картошки, а мне пробили как килограмм конфет, при этом я переплатил около 20 грн. Конечно, я не стал проверять это на кассе, потому что у меня было очень много продуктов, и банально чек был большим, заметить трудно", – цитирует РБК-Украина слова одного из пострадавших.

Аналогичная ситуация, по его словам, приключилась и с его знакомой: "…у нее в чеке оказалась красная рыба вместо курицы! Представляете, в каких объемах каждый день обманывают обычных покупателей?".

Пользователь сети уверен, что администрация магазинов не просто в курсе новой аферы, но и специально обучают продавцов такому трюку.

Ранее сообщалось об афере на полтора миллиона: украинцев массово обворовывали с помощью данных из соцсетей. Злоумышленники обворовывали счета учителей, работников медучреждений, разнорабочих, используя их зарплатные карты.