Афера на полтора миллиона:  украинцев массово обворовывали с помощью данных из соцсетей

Большую часть украденных денег злоумышленники проигрывали в различных онлайн-казино и на спортивных ставках / Фото Нацполиции

Правоохранители раскрыли группировку из Кривого Рога, которая скупала базы с персональными данными украинцев, дополняла их сведениями из соцсетей, перевыпускала SIM-карты своих жертв, а позже - получала доступ к их банковским счетам. Преступные действия группы нанесли около 1,5 миллиона гривен убытков.

Мошенническую схему организовали четверо жителей Кривого Рога, координировала действия исполнителей 40-летняя женщина. Как сообщают в Нацполиции, обычно обворовывали счета учителей, работников медучреждений, разнорабочих, используя их зарплатные карты.

Базы данных с номерами злоумышленники покупали на закрытых форумах в сети, а данные для перевыпуска SIM-карт находили в соцсетях (фамилия, имя, дата рождения, близкие контакты, телефон и т.д.). Все кражи средств были связаны с деактивацией работы SIM-карты финансового номера клиентов банка (номер, который привязывают к банковскому счету для проверки и осуществления операций).

В офисе, квартире злоумышленников и их автомобилях копы провели одновременно восемь обысков / Фото Нацполиции

Имея всю необходимую информацию, сообщники создавали дубликаты, с помощью которых и получали доступ к банковским счетам пострадавших. А система удаленного управления счетами предоставляла им разрешение на проведение банковских операций без ведома владельцев. Большую часть украденных денег злоумышленники проигрывали в различных онлайн-казино и на спортивных ставках.

Полицейские изъяли изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны и сим-карты/ Фото Нацполиции

20 августа в Нацполиции сообщили о задержании организатора и участников группы. В офисе, квартире злоумышленников и их автомобилях полицейские провели одновременно восемь обысков - изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, более тысячи дубликатов SIM-карт, около сотни банковских карточек, оружие и черновые записи.

Фото Нацполиции

Двоих подозреваемых задержали, им избрана мера пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога. Решается вопрос об объявлении подозрения их сообщникам.

Напомним, ранее в ПриватБанке предупредили своих клиентов о том, что в Украине появилась новая мошенническая схема с использованием "призовых опросов" в социальных сетях на мошеннических сайтах.