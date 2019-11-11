"Паразиты крадут деньги": эксперт предложил разогнать Минздрав и Минобразования

В образовании и медицине разворовывается половина бюджетных денег

Главная проблема любого государственного бюджета – это воровство, заявил экономический эксперт Александр Охрименко.

"Если посмотреть, сколько выделяют на образование и медицину, а потом смотришь, как их используют… половину денег разворовывают", - подчеркнул он в комментарии на канале 112 Украина.

По его мнению, для эффективного использования бюджетных денег необходимо ликвидировать Минздрав и Минобразования.

"Во многих странах мира нет ни министерства образования, ни министерства охраны здоровья. Они никакого отношения к школам и больницам не имеют. Школы и больницы финансируют из госбюджета, для этого есть Минфин. А эти паразиты (Минздрав и Минобразования, - ред.) стоят посредине и просто крадут деньги. Они ничего не производят, а просто крадут деньги, которые приходят из Минфина", - добавил Охрименко.

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