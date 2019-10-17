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Заработать на доносах: Рада приняла закон об обличителях коррупции

17 октября 2019, 12:26

Закон предусматривает вознаграждение разоблачителям, которые сообщили о коррупции, размер которой в 5 тысяч и более раз превышают размер прожиточного минимума.

Коррупция
Нардепы одобрили закон об обличителях коррупции / УНИАН

В четверг, 17 октября, Верховная Рада одобрила закон О внесении изменений в Закон Украины О предотвращении коррупции относительно обличителей коррупции (№ 1010). Соответствующее решение поддержали 252 народных избранника.

В частности, закон предусматривает вознаграждение разоблачителям, которые сообщили о коррупционном преступлении, размер которого или нанесенные государству убытки от которого в 5 тысяч и более раз превышают размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

При этом размер вознаграждения установлен в размере 10% от размера коррупционного преступления, но не более 3 тысяч прожиточных минимумов.

Читайте такжеПремии за доносы: у Зеленского ограничили сумму вознагражденияДепутаты решили, что в случае, если несколько человек сообщили об одном и том сам же преступлении, вознаграждение распределяется между ними. При этом окончательный размер вознаграждения определяет суд, с учетом важности полученной информации.

Новым законом разоблачителю предоставили право на бесплатную правовую помощь в связи с защитой прав обличителя; конфиденциальность; на обеспечение безопасности себя и близких в случае угрозы жизни и здоровью; на возмещение затрат в связи с защитой прав обличителя; на освобождение от юрответственности за разглашение информации. Также права и гарантии защиты обличителей распространяются и на их близких.

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Кроме того, законом внесены изменения в Уголовный кодекс Украины, которыми предусмотрено, что публичное, в том числе через средства массовой информации, журналистов, общественные объединения, профессиональные союзы, сообщение лицом информации о совершении уголовного или иного правонарушения, совершенное с соблюдением требований закона не влечет за собой уголовную ответственность.

Законом предусмотрено, что Национальное антикоррупционное бюро Украины, НАПК, другие специально уполномоченные субъекты в сфере противодействия коррупции, государственные органы, органы власти Автономной Республики Крым, органы местного самоуправления, юридические лица публичного права и юридические лица обязаны создать защищенные анонимные каналы связи (каналы онлайн-связи, анонимные горячие линии, электронные почтовые ящики и т.д.), через которые обличитель может сделать сообщение, гарантированно сохраняя свою анонимность.

Читайте такжеЗаграница поможет: Помпео рассказал, как США подсобит Зеленскому в борьбе с коррупциейАнонимное сообщение о возможных фактах коррупционных или связанных с коррупцией правонарушениях, других нарушениях подлежит проверке в срок не более 15 дней со дня его получения. Если в указанный срок проверить информацию, содержащуюся в сообщении, невозможно, руководитель соответствующего органа или его заместитель продлевают срок рассмотрения сообщения до 30 дней со дня его получения.

Согласно закону, НАПК осуществляет постоянный мониторинг выполнения закона в сфере защиты обличителей, проводит ежегодный анализ и пересмотр государственной политики в этой сфере. В Заключительных положениях предусмотрено, что закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

Напомним, ранее в Офисе президента заявляли о планах за 5 лет побороть коррупцию в Украине.

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