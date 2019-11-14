"Миллиарды евро прямо сейчас": Пристайко рассказал об огромных долгах

Вадим Пристайко / УНИАН

Российская Федерация потребовала, чтобы Украина отказалась от своих претензий для подписания нового контракта. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко исключил возможность развития подобного сценария.

По его словам, Украина отказалась списывать газовые претензии.

"Мы победили в арбитраже. Россия должна нам миллиарды евро прямо сейчас… То, что заявляет сейчас Россия, - это их переговорная позиция. Мы им прямо сказали: нет, извините, мы победили в суде, вы нам должны. Пожалуйста, платите", - рассказал украинский министр в интервью ВВС.

При этом он указал, что форма выплата российских долгов Украине еще не определена.

"Компромисс о том, в какой форме - деньгами или газом, - это то, что должны обсуждать между собой переговорные команды", - подчеркнул Пристайко.

Напомним, что российская компания Транснефть заплатила АО Укртранснафта 4,168 евро за резервирование мощностей украинской нефтетранспортной системы из-за попадания в нее нефти с повышенным содержанием хлорорганических соединений.