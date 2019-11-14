Россия заплатила Украине миллионы долларов за "грязную нефть" из РФ

Транснефть заплатила АО Укртранснафта 4,168 евро

Российская компания Транснефть заплатила АО Укртранснафта 4,168 евро за резервирование мощностей украинской нефтетранспортной системы из-за попадания в нее нефти с повышенным содержанием хлорорганических соединений.

Сумма платежей российского стороны не окончательная, поскольку Транснефть продолжает резервировать украинские мощности, сообщили в пресс-службе Укртранснафты.

В сообщении подчеркивается, что размер платежей определяется в рамках действующих договорных отношений и зависит от остатка объемов некачественной российской нефти в нефтетранспортной системе Украины по состоянию на первое число каждого месяца, под которые российская компания резервирует мощности Укртранснафты.

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Напомним, в конце апреля после попадания в нефтепровод Дружба российского сырья с повышенным содержанием хлорорганических соединений и соответствующего отказа ее приема европейскими компаниями был приостановлен транзит по территории Украины. Возобновить транзит российской нефти в страны ЕС Укртранснафте удалось 11 мая.