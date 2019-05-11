Украина возобновила транзит нефти по трубопроводу Дружба

Возобновлен транзит нефти по трубопроводу Дружба

В субботу, 11 мая, компания Укртранснафта возобновила транзит по трубопроводу Дружба.

Прокачка нефти была возобновлена в 14:35, говорится в сообщении Укртранснафты в Facebook.

"Это стало возможным, в частности после того, как специалисты венгерской компании MOL провели дополнительные исследования нефти и подтвердили готовность ее принимать", - говорится в заявлении.

Напомним, транзит по нефтепроводу Дружба был прерван 25 апреля из-за загрязнения российской нефти.

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Ранее приостановила экспорт нефтепродуктов по участку Мозырь-Броды из-за качества нефти 21 апреля белорусская компания Гомельтранснефть.

25 апреля к Украине и Беларуси присоединилась и Польша - транзит сырья остановили в пункте Адамово, который расположен на польско-белорусской границе.