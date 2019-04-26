Страны Европы вслед за Украиной приостановили транзит нефти из России: названа причина

Из-за поставок некачественной нефти экспорт в страны Европы временно приостановился / Reuters

Европейские страны массово остановили поставки нефти из России магистрального нефтепровода Дружба.

Причиной тому стала поставка некачественного сырья – в нефти обнаружили повышенный уровень органического хлора.

Первой приостановила экспорт нефтепродуктов по участку Мозырь-Броды из-за качества нефти 21 апреля белорусская компания Гомельтранснефть. За ней, 22 апреля Укртранснафта усилила контроль качества, и уже 25 числа вынуждено остановила прием российской нефти.

Читайте такжеЧто будет с ценами на бензин после "нефтяного" запрета РоссииВечером 25 апреля к Украине и Беларуси присоединилась и Польша - транзит сырья остановили в пункте Адамово, который расположен на польско-белорусской границе. Причиной такого решения компания Pkn Orlen назвала превышение предельного норматива содержания органического хлорида в 30 раз, и продолжение поставок такого сырья "вызывает риск серьезной промышленной аварии, как для нефтеперерабатывающих заводов, так и для логистической системы Pern".

25 числа о прекращении поставок некачественного сырья заявила и Германия, заводы которой будут работать на запасах нефти до восстановления экспорта нефтепродуктов.

Словакия также присоединилась к ряду стран, отказавшихся поставлять российскую нефть - это решение было принято на фоне действий Укртранснафты.

Напомним, Россия объявила о запрете с 1 июня 2019 года экспорта нефти в Украину. Решение российского правительства также предусматривает запрет на ввоз в Россию ряда украинских товаров.