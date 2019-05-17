В Укртранснафте объяснили новую остановку транзита из-за "грязной" нефти из РФ

В Украине приостановлен транзит нефти из РФ / @ukrtransnafta

Транзит российской нефти в Европейский Союз приостановлен в связи с необходимостью европейской стороны провести подготовительную работу, связанную с приемом "грязной" российской нефти в свои резервуары, сообщили в государственной компании Укртранснафта, которая является оператором нефтетранспортной системы Украины.

"В связи с тем, что европейская сторона нуждается в дополнительном времени на подготовительную работу, Укртранснафта сегодня, 17 мая, временно приостановила транзит. Следовательно, согласно графику, обеспечение транзита российской нефти по украинской территории будет проходить в стандартном режиме с 20 мая", - сказано в сообщении.

В компании подчеркнули, что в соответствии с запланированными мероприятиями, европейские нефтетранспортные компании до 20 мая будут проводить подготовительные мероприятия по возобновлению транзита, связанные с приемом нефти с повышенным содержанием хлорорганики в собственные резервуарные парки.

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Также отмечается, что соответствующее сообщение от венгерских операторов нефтетранспортной системы было получено 16 мая, а от словацких – сегодня.

"Укртранснафта возобновляет транзит нефти в ЕС в соответствии с согласованным всеми участниками маршрута нефтепровода Дружба графиком", - сказано в сообщении.

Как известно, транзит по нефтепроводу Дружба был прерван 25 апреля из-за загрязнения российской нефти.

После этого приостановила экспорт нефтепродуктов по участку Мозырь-Броды из-за качества нефти 21 апреля белорусская компания Гомельтранснефть.

25 апреля к Украине и Беларуси присоединилась и Польша - транзит сырья остановили в пункте Адамово, который расположен на польско-белорусской границе.

11 мая, компания Укртранснафта возобновила транзит нефти по трубопроводу Дружба.