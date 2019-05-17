Беларусь снова остановила прокачку нефти в направлении Украины

В Украине отсутствуют свободные резервуары для откачки "грязной" нефти, утверждают в Белнефтехиме.
Беларусь приостановила транзитные прокачки нефти в направлении Украины по нефтепроводу Дружба.
Как рассказали в компании Белнефтехим, поставки приостановлены из-за отсутствия свободных резервуаров на украинской территории для откачки "грязной" нефти, находящейся в трубопроводе.
"Согласно новому графику прокачки, ее возобновление запланировано в ночь с 19 на 20 мая", - говорится в сообщении.
В белорусской компании также добавили, что транзит нефти в сторону Польши не осуществляется.
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Как известно, транзит по нефтепроводу Дружба был прерван 25 апреля из-за загрязнения российской нефти.
После этого приостановила экспорт нефтепродуктов по участку Мозырь-Броды из-за качества нефти 21 апреля белорусская компания Гомельтранснефть.
25 апреля к Украине и Беларуси присоединилась и Польша - транзит сырья остановили в пункте Адамово, который расположен на польско-белорусской границе.
11 мая, компания Укртранснафта возобновила транзит нефти по трубопроводу Дружба.