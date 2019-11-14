Рада разрешила местным бюджетам оставить себе миллиарды: подробности

Верховная Рада / УНИАН

Верховная Рада в четверг, 13 ноября, одобрил отсрочку передачи акциза с топлива в Дорожный фонд. Так, 7,7 миллиарда гривен останется на местах.

Отмечается, что правку в законопроект №2144 об изменениях в Бюджетный кодекс поддержали 275 народных избранников.

"Недопустимо его забирать, предлагается на 2020 год оставить за местными общинами. Это даст им возможность стать на ноги. А с 1 января 2021 года мы будем им наполнять государственный Дорожный фонд", - объяснил нардеп о Слуги народа Зиновий Анрийовыч.

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При этом профильный комитет не поддержал эту правку, потому что она приведет к дисбалансу государственного бюджет на 2020 год и снизит поступления Дорожного фонда на 7,7 миллиарда гривен.

Стоит отметить, что правкой предлагалось установить как исключение в 2020 году 13,44% акцизного налога с произведенного в Украине топлива и 13,44% акцизного налога с импортного топлива автоматически зачислять в местные бюджеты.

Напомним, 18 октября Верховная Рада приняла в первом чтении правительственный законопроект о государственном бюджете Украины на 2020 год.