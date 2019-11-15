В Кабмине озвучили колоссальную сумму долга ОРДЛО за газ

Газ / УНИАН

Министр развития общин и территорий Алена Бабак назвала колоссальную сумму долга оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей з газ. Так, сумма составила более 500 миллионов гривен.

При этом она указала, что правительство отделила долг объектов в ОРДЛО от общих долгов предприятий Донецкой и Луганской областей.

"На момент начала АТО они уже имели определенную сумму долга, и сегодня, при заключении договора с Нафтогазом, всегда учитывался тот долг по газу, который предприятия не имеют возможности погасить. А он сегодня составляет более 500 млн гривен", - объяснила Бабак в интервью Украинским новостям.

Напомним, что ранее Кабинет министров обязал госкомпанию "Нафтогаз Украины" поставлять газ производителям тепла на неподконтрольной территории Донецкой и Луганской областей - не учитывая долги за отопление. Позже в НАК заявили, что боевикам газ поставлять не будут и объяснили решение правительства.