В Кабмине обязали Нафтогаз отправлять газ на захваченный боевиками Донбасс без учета долгов

Газ. Иллюстративное фото / УНИАН

Кабинет Министров обязал госкомпанию "Нафтогаз Украины" поставлять газ производителям тепла на неподконтрольной территории Донецкой и Луганской областей - не учивая долги за отопление.

Соответствующая информация содержится в постановлении Кабмина №875 от 12 октября 2019 года, размещенном на правительственном портале. Согласно документу, правительство постановило - "для исполнения специальных обязанностей, которые ранее были возложены на субъектов рынка природного газа во время определения нужного уровня расчетов производителя тепловой энергии по заключенным с НАК "Нафтогаз Украины" договорам о поставках природного газа, не будет учитываться задолженность за потребленный природный газ, использованный подразделениями, расположенными на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей, где органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия".

Напомним, ранее руководство российской корпорации "Газпром" требовали от Украины деньги за газ, поставленный на территории, временно оккупированные "Л/ДНР".