"Газпром" требует от Украины деньги за газ, поставленный в "ЛДНР"

Финансовые претензии "Газпрома" к Украине по поставкам природного газа в неподконтрольные Киеву районы Донбасса сейчас составляют около $1,3 млрд. Об этом рассказал главный коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

По его словам, сейчас "Газпром" выставляет счета "Нафтогазу" с суммами, которые требует оплатить за поставку газа в ЛДНР, однако Украина этих объемов не контрактовала, цитирует Витренко Интерфакс-Украина.

"Любые платежи Газпром может зачислить в качестве оплаты за поставки в ОРДЛО — для нас это недопустимо", — заявил Витренко.

По его словам, "Газпром" добивается того, чтобы Стокгольмский арбитраж в рамках судебного разбирательства российской компании с "Нафтогазом" не принимал какого-либо решения по объемам поставки газа на неподконтрольные территории Донбасса.

"Газпром говорит, что не надо принимать никакого решения по объемам газа, поставленного на оккупированные территории. Мы, в свою очередь, говорим, что любые расчеты — это цена умноженная на объем, не зная объемов нельзя сказать кто и кому что должен", подчеркнул Витренко.

Ранее в "Нафтогазе" призвали США активно блокировать "Северный поток-2".







