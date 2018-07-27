Почти половина украинцев хочет покупать уголь у "Л/ДНР" – опрос

Почти половина опрошенных украинцев – 46% – высказались за то, чтобы Украина договорилась о поставках угля с так называемыми "ДНР" и "ЛНР". При этом треть выступила за закупки за рубежом, а 21% респондентов не определились.

Таковы результаты опроса социологической группы "Рейтинг". При этом за закупки угля за границей выступают преимущественно более молодые люди. Географически на закупки у "Л/ДНР" согласны жители юга и востока страны.

Поровну разделились мнения касательно закупок газа:

40% респондентов придерживаются мнения, что стоит начать прямые переговоры о новых ценах на голубое топливо с Россией (преимущественно с юга и востока Украины);

и 40% считают, что Украина должна и дальше покупать газ у европейцев по реверсной схеме.

Еще порядка 20% с ответом на этот вопрос не определились.

Энергетически независимой страной Украину назвали 20% опрошенных, частично независимой — половина, полностью энергетически зависимой — еще почти 20%, каждый десятый респондент ответить затруднился.

Довольны услугами электроснабжения, которые им предоставляются, 70% опрошенных, скорее недовольны — 28%. При этом лишь треть респондентов считает, что тарифы на услуги электроснабжения соответствуют их качеству, противоположной точки зрения придерживаются более 60%.

Как сообщалось, с сентября текущего года граждан Украины ожидает рост цен на водоснабжение. Подорожание воды связано с возрастанием цены на хлор, который производит единственное в Украине предприятие "Днепразот", с подорожанием электроэнергии, а также с инфляцией.

Ранее единственный производитель жидкого хлора в Украине, предприятие "ДнепрАзот", полностью остановило работу. Всему виной – слишком высокая цена на газ.

Позднее завод возобновил работу цехов по производству хлора, при этом стоимость хлора выросла до 47 тысяч гривен (около $ 1,6 тыс.) за тонну. Однако подорожания воды не избежать, заявила вице-президент Ассоциации водоканалов Украины "Укрводоканалэкология" Ольга Бабий.

Напомним, глава представительства Евросоюза в Украине Хюг Мингарелли заявил, что блокада захваченной территории ослабила украинскую экономику.