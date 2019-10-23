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Поставки газа в ОРДЛО: в Нафтогазе объяснили решение Кабмина

23 октября 2019, 13:59

В госкомпании заверили, что они не будут поставлять "голубое топливо" боевикам.

Газ
Газ / РИА Новости Украина

Украинские СМИ всколыхнула новость о том, что Кабинет министров обязал НАК Нафтогаз – Украины поставлять "голубое топливо" на оккупированные территории Донбасса. В свою очередь, в компании прокомментировали постановление правительства.

В Нафтогазе заверили, что информация о поставках газа боевикам не соответствует действительности.

"Новость о том, что мы будем поставлять газ для ОРДЛО - фейк. Если нам прикажут поставлять газ на эти территории Украины до их освобождения и без возможности собирать за газ деньги, мы вам скажем", - говорится в обнародованном в Facebook сообщении.

При этом в компании указали, что на данный момент они руководствуются постановлением Кабмина №867 о поставках газа по спецобязанностям. Документ не предусматривает поставки на оккупированную территорию. Кроме того, в Нафтогазе объяснили, что в чем заключается суть нового документа правительства.

"Есть несколько предприятий, расположенных на подконтрольной территории, часть объектов которых теперь находится на временно оккупированных территориях. По этой части объектов до сих пор есть долги, как за газ, проданный им, и за теплоснабжение, предоставленное ими потребителям до 31.12. 2014. Забрать эти долгов у такого предприятия сейчас объективно нет возможности", - отмечается в сообщении.

Таким образом, старые долги не будут учитываться при определении уровня расчетов. В то же время, в компании подчеркнули, что долги не прощаются, а консервируются.

"Теперь они могут поставлять тепло потребителям на подконтрольной территории на тех же условиях, на которых поставляют другие тепловики, полностью расположенные в пределах подконтрольных районов. Ответственность за то, чтобы утвердить корректный перечень таких объектов и долгов, несет руководство Донецкой и Луганской областей, назначенное украинской властью. Мы ждем эти перечни", - говорится в сообщении.

Напомним, что ранее Кабинет министров обязал госкомпанию "Нафтогаз Украины" поставлять газ производителям тепла на неподконтрольной территории Донецкой и Луганской областей - не учитывая долги за отопление.

Донбасс газ Нафтогаз Кабмин
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