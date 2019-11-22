Опасный Северный поток-2: Гончарук обсудил с Ханом российский газопровод

Гончарук и Хан встретились в Лондоне / twitter.com/pmhoncharuk

В пятницу, 22 ноября, премьер-министр Украины Алексей Гончарук, который ранее пояснил, подорожает ли отопление после отмены ограничений на тарифы, рассказал об опасности российского газопровода "Северный поток-2" в рамках инвестсаммита "Восточного партнерства" в Лондоне.

Так, Гончарук рассказал на своей странице в Твиттере, что он поговорил в Лондоне с европейским комиссаром по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнесом Ханом. Часть их общения заняло обсуждение опасности российского газопровода и вопрос транзита российского газа через Украину.

Гончарук отметил, что Хан поддержал его, в ответ на это украинские премьер поблагодарил его.

Читайте такжеУкраина нашла способ заблокировать Северный поток-2Напомним, ранее перенесли сроки запуска российского газопровода Северного потока – 2 в обход Украины. В этот раз в Москве заговорили о пуске газа по трубе не раньше середины 2020 года.

"В середине следующего года", - заявил вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Козак.

При этом он не уточнил месяц запуска газопровода.

Стоит отметить, что перед этим министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что запуск газопровода может состоятся уже в конце текущего года.

При этом первоначальной датой завершения строительства изначально был конец 2019 года. Из-за того, что Дания дала разрешение на прокладку труб только в ноябре, появилась угроза срыва плана.

Кроме того, Козак заявил, что Россия против газовых войн и сделала все, чтобы все было урегулировано заблаговременно.