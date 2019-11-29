Цены на кофе взлетели: названа причина

На биржах очень сильно подорожал кофе / Reuters

На протяжении последних недель на биржах цены на зерновой кофе взлетели - зерна стали дороже более чем на четверть.

Стоимость кофе в зернах серьезно увеличилась из-за того, что есть признаки сокращения производства в Латинской Америке, сообщает The Wall Street Journal.

По его данным, на биржах ICE - Intercontinental Exchange - в середине октября котировки фьючерсов были на уровне около 93 центов за фунт (около 0,5 кг), а позже достигли отметки в 1,173 доллара.

На складах, которые отслеживает ICE, на протяжении последних недель запасы кофе снизились почти на 78 тысяч мешков (в одном мешке - 60 кг). По мнению трейдеров главная причина снижения запасов - уменьшение объема урожая в Гондурасе из-за засухи. Гондурас - третий по величине мировой производитель арабики (сорт кофе).

Ранее сообщалось, что в Украине в конце октября местные тепличные помидоры подорожали в среднем почти на 40%. В 2019-м в нашей стране сезон импорта томатов начался на две недели раньше, чем в прошлом году.