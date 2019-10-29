В Украине взлетели цены на популярный овощ

В Украине взлетели цены на помидоры / ogorodsadovod.com

В Украину на прошлой неделе (21-27 октября) начали импортировать тепличные помидоры из Турции - сезон импорта томатов в 2019 году стартовал на две недели раньше, чем в 2018-м.

За неделю в нашей стране местные тепличные помидоры в среднем подорожали почти на 40%, сообщает EastFruit со ссылкой на аналитиков.

По сведениям аналитической платформы, помидоры из Турции сейчас поставляют только по договорам, заключенным с розничными сетями, и этот овощ почти не поступает в свободную продажу.

Аналитики добавили, что в связи с такой ситуацией тепличные комбинаты нашей страны смогли поднимать стоимость украинских помидоров.

"…сегодня (25 октября - Ред.) представители тепличных комбинатов предлагают к продаже свою продукцию от 22 до 23 грн/кг… в зависимости от качества, что в среднем на 36% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели (14-20 октября - Ред.)", - отмечается в материале.

Эксперты также сообщили, что первые партии турецких помидоров были немного дороже этих же овощей украинского производства - стоили 23-25 грн за килограмм.

Ранее исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин говорил, что в Украине к зиме овощи очень сильно дорожают, поскольку в государстве их нормально не хранят.