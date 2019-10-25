"Золотые овощи": эксперт назвал причину сумасшедших ценовых качелей в Украине

В Украине взлетают цены на овощи, поскольку их не хранят нормально, утверждает эксперт / rg.ru

В Украине сумасшедшие изменения цены на овощи связаны с тем, что в нашей стране их не хранят нормально.

В ЕС динамика цен на овощи "лето-зима" отличается максимум на 10%, а в Украине разница составляет около 160%, рассказал исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин Обозревателю.

Собеседник подчеркнул, что в 2019-м по сравнению с прошлым годом в украинском государстве картофель подорожал на 113%, при этом ежегодно сгнивает 6 млн тонн этого овоща.

"Мы каждый год выращиваем 18 млн тонн картошки. Чтобы нашим людям прожить, проесть - надо 6 млн тонн. Еще примерно 6 млн идет на корм скоту и на посевной материал на следующий год…", - добавил эксперт.

Ранее сообщалось, что в Украине резко упала цена на картошку. СМИ писали, что картофель подешевел из-за того, что его стали менее активно покупать, а предложение на рынке было достаточно объемным.