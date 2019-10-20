В Украине резко подешевел картофель

В Украине подешевел картофель / Lady

В Украине упала цена на картофель. Причина падения – в ослаблении активности покупателей, в то время как предложение на рынке оставалось достаточно объемным за счет регулярных поставок импортного картофеля.

Таким образом, в результате понижательных ценовых корректировок продажи картофеля на сегодняшний день осуществляются в пределах 8-11 грн/кг (0,32-0,44 доллара/кг), что в среднем на 8% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели, передает EastFruit.

Также стало известно, что опустили цены, как правило, производители, в планах которых не было длительного хранения продукции.

Эксперты уточнили, что в то же время крупные хозяйства шли на уступки неохотно и в большинстве своем отказывались от реализации по текущим ценам.

В свою очередь, фермеры до их пор убеждены, что дешевой картошки зимой и весной нам не видать, и в настоящее время продают только ту картошку, которая долго лежать не сможет и хранить ее нельзя.

Читайте такжеРоссия отказалась от украинского картофеляНапомним, ранее сообщалось, украинский картофель стал самым дорогим в регионе, рассказала экономист инвестиционного департамента продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Андрей Ярмак.

По его словам, за него украинские фермеры просят в среднем около 8,5−9,5 грн за килограмм, или 0,34−0,38 доллара.