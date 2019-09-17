Что будет с ценами осенью: эксперты рассказали, когда подешевеют продукты

Цены на картофель в ближайшие недели снизятся, говорят эксперты / sad-ogorod.in.ua

На сегодняшний день украинский картофель является самым дорогим в регионе, рассказала экономист инвестиционного департамента продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Андрей Ярмак.

По его словам, за него украинские фермеры просят в среднем около 8,5−9,5 грн за килограмм, или 0,34−0,38 доллара.

При этом в России картофель можно купить даже по 0,15 доллара за килограмм, или по 3,75 грн, то есть более чем в два раза дешевле. В Беларуси цены на картофель в среднем в два раза ниже украинских.

Читайте такжеЦены взлетят: украинцев предупредили о резком подорожании"Неадекватная цена, которую мы видим с вами в супермаркетах, на стихийных базарчиках и на оптовых сельхозрынках — это заработок перекупщиков", — заявила исполнительный директор Украинской ассоциации производителей картофеля Оксана Руженкова.

В то же время она дала простой совет покупателям: торговаться с продавцами и объяснять, что картошка на самом деле стоит дешевле.

Эксперты добавили, что цены на картофель в ближайшие недели все же снизятся, потому что иначе продажи продукции будут усложнены, а импорт продолжит расти, отмечают Факты.

По мнению руководителя проекта АПК-Информ: овощи и фрукты Александра Хорева, много неприятностей приносит отсутствие площадей для хранения собранного урожая.

"Как правило нашего картофеля всегда хватало на сезон. Более того, наоборот, мы порядка 7 млн т. остатков выбрасывали. Все дело в том, что оснащенность хранилищами меньше 50% от потребностей, их имеют только профессиональные производители", – объяснил эксперт.

В комментарии ubr.ua он пояснил, что валовый сбор в этом году будет снижен, так как 95% и более картофеля производится в домашних хозяйствах.

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"Во многих регионах домовладельцы сообщают о меньшем по сравнению с прошлым годом урожае картофеля. Но причина еще и в том, что многие из них не используют качественные средства защиты растений, они не могут справиться с погодными условиями. В этом году из-за дождей некоторые плантации пришлось пересаживать, но это в большей степени касается ранних и средних сортов", - добавил эксперт.

Напомним, ранее сообщалось о том, что осенью наиболее ударит по кошельку украинцев стоимость картофеля.