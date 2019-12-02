Украина продала крупный фармацевтический бизнес немецкому фармгиганту

Глава наблюдательного совета Biopharma Константин Ефименко / Фото Facebook

Немецкая фармацевтическая компания STADA купила бизнес рецептурных и безрецептурных препаратов украинского производителя Biopharma, новейший биофармацевтический комплекс которого был открыт в Белой Церкви 16 июня 2015 года.

Председатель наблюдательного совета Biopharma Константин Ефименко сообщил в Facebook, что это первая инвестиция стратегического инвестора в фармацевтическую отрасль за всю историю Украини и первая европейская инвестиция с 2014 года в экономику Украины.

Cделка будет закрыта в декабре 2019 года. Соглашение предусматривает приобретение производственных мощностей в городе Белая Церковь. При этом акционеры Biopharma сохранят бизнес компании, связанный с переработкой плазмы крови.

С подписанием соглашения стороны уже поздравил глава фракции Слуга народа Давид Арахамия.

"Искренне поздравляем компании STADA и Біофарму с тем, что STADA, глобальный фармацевтический стратегический инвестор (торгуется на бирже в Дюссельдорфе), ежегодный доход которого превышает 2,3 миллиарда евро, более 10 400 сотрудников во всем мире, приобретет фармацевтический бизнес Биофармы, ведущей украинской фармацевтической компании", - написал он в Facebook.

Напомним, российская компания МТС, которая до недавнего времени владела украинским оператором мобильной связи Vodafone Украина, официально заявила, что Vodafone продают азербайджанскому оператору сотовой связи Bakcell. Украинскую "дочку" МТС продают почти за $750 млн.