Bakcell покупает Vodafone​​​​​​​: что об этом известно

Баксел приобрел Водафон Украина/ massa.az

Российская компания МТС, которая до недавнего времени владела украинским оператором мобильной связи Vodafone Украина, официально заявила, что Vodafone продают азербайджанскому оператору сотовой связи Bakcell.

Согласно сообщению, украинскую "дочку" МТС продают почти за $750 млн. При этом в МТС утверждают, что смена владельца ничуть не повлияет на операционную работу и на предоставление услуг действующим клиентам и партнерам "Vodafone Украина".

Bakcell покупает Vodafone: что известно о владельце

Напомним, о том, что Bakcell покупает Vodafone, впервые стало известно еще в октябре, но тогда сумма продажи составляла около $1 миллиарда.

Согласно официальной информации на сайте компании, Bakcell впервые появился в Азербайджане еще в 1994 году как совместное предприятие государства с израильской компанией GTIB и стал первым оператором, начавшим предоставлять услуги мобильной связи. По состоянию на сегодня, Bakcell пользуются 99% населения Азербайджана (более трех миллионов абонентов), а сеть насчитывает более 8000 базовых станций.

Для сравнения, Vodafone Ukraine на сегодня компания обслуживает 19,7 млн абонентов.

К слову, Bakcell стал первым оператором, который запустил технологию 4G в метро Баку. Кроме того, оператор мобильной связи два года подряд, в 2017 и в 2018 году, получил награду компании Ookla, известной по всему миру своей услугой Speedtest и был назван самой скоростной мобильной сетью в Азербайджане.

Bakcell входит в международную группу компаний NEQSOL Holding, генеральным директором которой является азербайджанский бизнесмен и банкир Юсиф Джаббаров. Также Джаббаров занимает пост заместителя главы совета директоров Bakcell. Помимо Азербайджана, Bakcell работает в Соединенном Королевстве (Великобритания), США, Турции, Грузии, Казахстан, Объединенных Арабских Эмиратах, Бангладеше – в целом, в 120 странах мира.

Примечательно, что Bakcell использует роуминг Vodafone в ряде европейских стран, среди которых Германия, Греция, Грузия, Италия, Нидерланды, Португалия, Румыния, Венгрия, Египет.

Продажа Vodafone: как изменятся тарифы

В Азербайджане Bakcell еще в 2010 году запустил одну из самых масштабных программ лояльности в стране Ulduzum, предоставляя абонентам особые условия.

Также Bakcell предлагает своим клиентам тарифы типов предоплаты Prepaid (Cin) и постоплаты Postpaid (Klass и Gold) - тарифы с абонентской оплатой и гибкими тарифными условиями.

В тарифах Klass и Gold абоненты компании могут совершать и принимать звонки и сообщения, пользоваться Интернетом, роумингом и другими предлагаемыми компанией услугами. При этом в сети Bakcell до сих пор тарифицируются MMS, от которой с февраля отказались украинские операторы, а также в некоторых тарифных планах абоненты сети оплачивают, помимо звонков, SMS и услуг Интернета, звонки в техподдержку и вызовы комбинаций для проверки баланса.