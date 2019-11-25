Стало известно, кому и за сколько продали Vodafone Украина

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Российская компания МТС в понедельник, 25 ноября, в официальном порядке объявила о продаже всей, стопроцентной, доли в мобильном операторе Vodafone Украина компании Bakcell.

Соответствующее сообщение было опубликовано на официальном интернет-портале МТС.

"В рамках соглашения, МТС через свою дочернюю компанию Allegretto Holding Sarl (Люксембург) продает 100% долю в компании Preludium BV (Нидерланды), единственным акционере ПрАО "ВФ Украина", за 734 миллионов долларов, включая отложенный платеж на сумму около 84 миллионов долларов. Передача акций пройдет в ближайшее время", - говорится в тексте.

Кроме того, в МТС утверждают, что смена владельца ничуть не повлияет на операционную работу "Vodafone Украина", а также на предоставление услуг клиентам, взаимодействие с партнерами, поставщиками и контрагентами.]

Напомним, ранее в сети Vodafone произошел масштабный сбой - и со связью, и с мобильным интернетом.