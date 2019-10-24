Vodafone Украина продают: стало известно, кто купит

Водафон Украина купит азербайджанский оператор / http://podrobnosti.ua

24 октября Антимонопольный комитет Украины разрешил азербайджанскому оператору связи Bakcell купить компанию Vodafone Украина.

"Дали разрешение ТОВ "Бакселл" на покупку "Водафон Украина", - сказал глава АМКУ Юрий Терентьев Экономической правде.

На сайте АМКУ уточнили, что приобретение акций компании Preludium B.V. обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления компании.

"Это позволит азербайджанской компании вступить в опосредованный контроль над украинским мобильным оператором, известным под брендом Vodafone", - сказано на сайте АМКУ.

Как известно, Bakcell – один из крупнейших операторов связи Азербайджана. Компания обслуживает более 3 млн абонентов и обеспечивает связь на всей территории страны, кроме регионов, в которых нет юрисдикции Азербайджана, и охватывает 99% населения страны.

Компания Vodafone Украина принадлежит Prelludium B.V. и является частью международной группы МТС, акции которой котируются на Нью-йоркской фондовой бирже.

Напомним, в мобильной сети Vodafone 16 сентября случился серьезный сбой. Пользователи возмущались, что не работает ни связь, ни мобильный интернет.