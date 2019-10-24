Vodafone Украина продают: стало известно, кто купит

Бизнес Водафон был недавно оценен в 1,2-1,3 млрд долларов.
24 октября Антимонопольный комитет Украины разрешил азербайджанскому оператору связи Bakcell купить компанию Vodafone Украина.
"Дали разрешение ТОВ "Бакселл" на покупку "Водафон Украина", - сказал глава АМКУ Юрий Терентьев Экономической правде.
На сайте АМКУ уточнили, что приобретение акций компании Preludium B.V. обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления компании.
"Это позволит азербайджанской компании вступить в опосредованный контроль над украинским мобильным оператором, известным под брендом Vodafone", - сказано на сайте АМКУ.
Как известно, Bakcell – один из крупнейших операторов связи Азербайджана. Компания обслуживает более 3 млн абонентов и обеспечивает связь на всей территории страны, кроме регионов, в которых нет юрисдикции Азербайджана, и охватывает 99% населения страны.
Компания Vodafone Украина принадлежит Prelludium B.V. и является частью международной группы МТС, акции которой котируются на Нью-йоркской фондовой бирже.
Напомним, в мобильной сети Vodafone 16 сентября случился серьезный сбой. Пользователи возмущались, что не работает ни связь, ни мобильный интернет.