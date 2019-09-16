В Vodafone произошел масштабный сбой: в компании объяснили

Возникли проблемы с работой Vodafone / Фото: Reuters

В мобильной сети Vodafone 16 сентября случился серьезный сбой. Пользователи возмущались, что не работает ни связь, ни мобильный интернет.

В соцсетях украинцы массово жаловались на проблемы со связью. Многие не могли позвонить, отправить сообщение, не считывалась SIM-карта.

Как сообщает 24 канал, в пресс-службе Vodafone-Украина констатировали, что проблемы со связью действительно были. Сбой длился около часа, однако инженеры компании уже обнаружили и исправили эти проблемы. Сейчас сеть работает без сбоев.

"По информации наших технических специалистов, в период с 14:05 до 14:55 действительно было зафиксировано несколько обращений от клиентов по поводу ограничения работы услуг сети. Инженеры приняли необходимые меры для нормализации работы по этим обращениям и уже наблюдают восстановление штатной работы услуг", – заявили в пресс-службе.

Напомним, ранее пользователи приложения Privat24 были обеспокоены глобальным сбоем в работе программы. Также не работали терминалы ПриватБанка, установленные в супермаркетах и ритейл-сетях.