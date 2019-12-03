В Кабмине опровергли решение сменить руководство Нафтогаза

Тимофей Милованов / УНИАН

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что в ближайшее время Кабмин не намерен менять руководство Нафтогаза, в котором недавно рассказали о судьбе бесхозного транзитного газа.

Милованов прокомментировал недавние заявления министра энергетики Алексея Оржеля о том, что руководство НАК Нафтогаз Украины будет сменено. Милованов сказал, что в словах его коллеги есть "определенная неправда", или же его неправильно поняли.

"Конкретно по Нафтогазу нет никаких изменений. И не будет. Это или неправильно было понято, или перекручено. По Нафтогазу никакого процесса нет", - сказал Милованов в эфире программы Свобода слова на ICTV.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства добавил, что у правительства на данный момент нет планов менять состав наблюдательного совета Нафтогаза.

Напомним, 2 декабря министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что принято политическое решение о смене руководства и начале конкурсов во всех стратегических компаниях, в том числе Укрэнерго и Нафтогаз Украины.