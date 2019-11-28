Воровать не будем: в Нафтогазе рассказали о судьбе бесхозного транзитного газа

Украина будет надежно хранить газ, пока не объявится собственник. / Корреспондент

Киев не будет перекрывать газовый вентиль, и если не будет подписан новый контракт с Газпромом, а газ будет поступать, голубое топливо будет считаться бесхозным и будет закачиваться в подземные хранилища Украины. Об этом заявил исполнительный директор НАК Нафтогаз Украины Юрий Витренко.

При этом Украина не будет этот газ воровать, забирать, потреблять или отдавать кому-то.

"Если газ будет поступать на территорию Украины без документального оформления, то мы не можем и не будем перекрывать вентили, прекращая поток газа. Но при этом украинское законодательство не будет позволять оператору газотранспортной системы выпускать этот газ куда-либо без документального оформления", - рассказал Витренко в интервью DW.

Украина не будет его воровать, забирать, потреблять, ничего с ним делать не будет, а будет его хранить до тех пор, пока собственник не придет с документами.

По его словам, газ будет закачиваться в подземные хранилища как газ "неопределенного собственника".

"Мы будем ждать документального оформления, только после этого оператор сможет направить этот газ туда, куда собственник с соответствующими документами скажет этот газ направить", - добавил он.

При этом хранение газа не может длиться бесконечно – есть физические ограничения. В целом, мощность украинских хранилищ составляет от 25 до 30 миллиардов кубов. Сейчас в них до 21 миллиарда кубов. Однако, в процессе потребления зимой количество газа будет уменьшаться.

Витренко также напомнил, что в письме, которое прислал Газпром Нафтогазу, написано, что 1 января в 10 часов по московскому времени у российского монополиста не будет оснований на то, чтобы газ поступал в сторону Украины.

"Так что речь идет не о том, что мы будем делать с этим газом, а о том, что Газпром очень четко сказал, что фактически перекроет вентиль", - отметил директор Нафтогаза.

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Напомним, исполнительный директор НАК Нафтогаз Украины Юрий Витренко заявил, что с запуском газопровода Севереный поток-2 транзита газа через территорию Украины не будет вообще. А это, в свою очередь, создает огромные угрозы для украинской экономики.